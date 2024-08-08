شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع "الصحابة" بمدينة غزة.. موضحة أن مواطنا آخر استُشهد إثر قصف الاحتلال منزلا شرق منطقة "بلوك 4" شارع المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت شهيدا من منزل بشارع يافا في منطقة التفاح في مدينة غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل الفلسطينيين جنوب حي الصبرة، والمناطق الشرقية من المدينة، ومنزلا بجوار مدرسة ماجدة وسيلة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما اشتعلت النيران جراء قصف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا، وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي.

وفي مدينة خان يونس.. استُشهدت فلسطينية في قصف منزل بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة "بني سهيلا" شرق المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف تعرض له منزل وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ الطوابق العلوية في برج جبريل بشارع البيئة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما شنت تلك الطائرات غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ 307 أيام، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 39 ألفا و677 شهيدا و91 ألفا و645 مصابا.