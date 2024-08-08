الخليج اليوم .. اليمن.. 45 قتيلاً حصيلة سيول جارفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قضى 45 شخصاً في اليمن خلال الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس بناء على أرقام كشفها الأربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ومحافظ الحديدة الواقعة في غرب البلاد.

وأعلن المحافظ محمد قحيم عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين ونزوح أهالي أكثر من 500 منزل وتقطع العديد من الأودية نتيجة السيول في الحديدة".

كما أوضح أن "العديد من المنازل تهدمت ما أدى لوفاة سكانها، وأكثر من 7 سيارات سحبتها السيول".

"تضرر نحو 10 آلاف"

من جانبها، كتبت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس": "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وفي 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئراً وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية".

كذلك أكد "أوتشا" في منشور أن "وكالات الإغاثة تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة".

أمطار غزيرة وفيضانات

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي "هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية مع تسجيل "أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 أغسطس".

يذكر أنه منذ أواخر الشهر الماضي، تشهد مناطق عديدة في أنحاء مختلفة من اليمن هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات أحدثت أضراراً وأثرت على الحياة اليومية لليمنيين.

وفي 28 يوليو، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، في محافظة صعدة (شمالا) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضرر ما يزيد عن ألف مسكن إيوائي للنازحين ونحو ألفي أسرة.