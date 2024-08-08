شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وإماتة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية.

وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، على غزة عن ما يزيد على 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.