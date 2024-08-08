الخليج اليوم .. أنور قرقاش: لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ضرورة وقف الحرب المندلعة في قطاع غزة، داعياً إلى مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «لا يمكن لأي صوت عاقل إلا تأكيد أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة، وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي ومنطق العدوان والرد، مع الاعتراف بفشل سياسة احتواء وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأضاف: «لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ويكسر حلقة عدم الاستقرار بالمنطقة».