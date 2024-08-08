شكرا لقرائتكم خبر عن المطبخ المركزى العالمى: استشهاد أحد موظفينا الفلسطينيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية أن فلسطينياً من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير".

وأضافت المنظمة أنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت ثلاث ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من إبريل، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

ونفت إسرائيل صحة الاتهامات بأنها تعمدت استهداف موظفي الإغاثة.