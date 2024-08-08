شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن ستة فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع.

في سياق متصل، اُستشهِد فلسطينيان وجرح عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

كما اُستشهِد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، دمرت خلاله مربعات سكنية كاملة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم في القطاع إلى 17 شهيداً وعشرات الجرحى.