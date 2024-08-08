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أول ظهور للأميرة رجوة الحسين بعد الولادة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة خروج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، برفقة مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين من مستشفى القرية الطبية في عمان.

ويعد هذا الظهور الأول للأميرة رجوة بعد الولادة، والتي ظهرت بإطلالة شديدة الأناقة.


 

 

وفي الفيديو يمسك ولي عهد الأردن بيد الأميرة رجوة، وفي الخلفية تنطلق الزغاريد تعبيرا على الفرحة والسعادة.

كما تفاعل الأمير الحسين والأميرة رجوة مع رواد المستشفى، وبادلوهم الود بالابتسامات والتلويح بأيديهما، وظهرت خلفهما الأميرة سلمى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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