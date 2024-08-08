شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال تقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال تقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين العاملين فى أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واعتبرته سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للدول كافة، للتأثير فى مواقفها العادلة تجاه انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وعبرت الخارجية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، عن رفضها واستهجانها لمحاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد الشعب الفلسطينى وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيانها على أهمية التمثيل الدبلوماسي للنرويج لدى دولة فلسطين ، مشيدة بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة النرويج.