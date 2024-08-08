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إيتا الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران، تمديد قرار تعليق الرِّحْلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد /السبت/ الموافق 10 أغسطس الجارى.

وذكرت الشركة الإيطالية - فى بيان اليوم /الخميس/ - "أنه نظرا للظروف الجيوسياسية فى الشرق الأوسط و لضمان سلامة ركابها وأطقمها؛ تقرر تمديد تعليق الرِّحْلات الجوية إلى إسرائيل حتى يوم 10 أغسطس الحالي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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