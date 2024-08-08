شكرا لقرائتكم خبر عن إيتا الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران، تمديد قرار تعليق الرِّحْلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد /السبت/ الموافق 10 أغسطس الجارى.

وذكرت الشركة الإيطالية - فى بيان اليوم /الخميس/ - "أنه نظرا للظروف الجيوسياسية فى الشرق الأوسط و لضمان سلامة ركابها وأطقمها؛ تقرر تمديد تعليق الرِّحْلات الجوية إلى إسرائيل حتى يوم 10 أغسطس الحالي".