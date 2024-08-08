شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين وأسقطنا طائرة MQ-9 خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الحوثيون قال :"استهدفنا مدمرتين أمريكيتين وأسقطنا طائرة MQ-9 خلال الأسبوع الجارى عبر 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة".

وكان عبدالملك الحوثى، زعيم الحوثيين، قال أن تأخر الرد على التصعيد الإسرائيلى مسألة تكتيكية بحتة، مشددا على أنه لا مفر من الرد الحتمى على قصف خزانات الوقود فى الحديدة.

وأضاف الحوثى فى كلمة مذاعة "تليفزيونيا"، أنه لا يمكن لأى ضغوط أن تثنينا عن الرد على الاحتلال الإسرائيلي.