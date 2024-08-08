شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن عن عمليات استباقية واسعة بعموم الصحراء وصولاً للحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الخميس، عن عمليات استباقية واسعة بعموم الصحراء وصولاً للحدود العراقية السورية.



وذكر بيان للقيادة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطاعات المسؤولية فى قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة تشهد عمليات استباقية واسعة بحضور ميدانى من قادة العمليات وباشتراك جميع القطاعات الأمنية بمختلف صنوفها واختصاصاتها، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش والصنوف الساندة والخدمية وبإشراف قيادة القوات البرية وبتنسيق تام مع قيادة قوات الحدود المنطقة السادسة، التى تشهد ومنذ أكثر من عام تطوراً كبيراً بإنشاء منظومات الموانع والتحصينات وموارد المراقبة الفنية واستعداد وجاهزية قتالية عالية بالتزامن مع تأمين عدد كاف واحتياطات مناسبة من أبطال الجيش خلف قطاعات هذه القيادة والقيادات الأخرى، لمجابهة كل التحديات ومنع أى عمليات تسلل".



وأضاف أن الحدود العراقية السورية تشهد تنسيقاً عالى المستوى بين جميع القطاعات لحماية كل محافظات العراق والأهداف الحيوية والاستفادة من التجارب السابقة المتعلقة بمسك الحدود وعمقها وانتشار القطاعات الأمنية المختلفة ولمسافات طويلة على خطوط صد مترابطة ونقاط وعقد قوية.



ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، القبض على 11 إرهابياً بينهم امرأة فى نينوى.



وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمنى العراقية العميد مقداد ميري- فى بيان -: إن "قوة مشتركة ضمن قطاع شرطة محافظة نينوى وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة وتعاون المواطنين تمكنت وخلال 72 ساعة من إلقاء القبض على 11 متهما مطلوبا قضائيا، بينهم امرأة".



وأضاف ميري، إن "أحدهم قيادى بارز والمكنى أبو بكر كان يعمل فى ما يسمى كتيبة البراء بن مالك/ الاستشهاديين، وكانوا يعملون ضمن عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرتهم على مدينة الموصل"، مبينا، أنه "تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء من الجانب الأيسر لمدينة الموصل".