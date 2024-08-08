شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: المعاناة الإنسانية تزداد فى غزة جراء العدوان المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى فى غزة رائد النمس، أن المعاناة الإنسانية فى قطاع غزة تتزايد جراء تواصل العدوان الإسرائيلى لليوم الـ 307 والذى ألحق الكثير من الأضرار للعديد من المرافق فى كل القطاعات، لاسيما القطاع الصحى، بالإضافة إلى الشهداء والجرحى نتيجة القصف المتواصل على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وقال النمس - فى مداخلة هاتفية مع قناة "النيل" الإخبارية - "إن هيئة الهلال الأحمر الفلسطينى تعمل على إبقاء شبكة من التواصل مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بهدف محاولة تفعيل شبكة أمان قادرة على التدخل والاستجابة الفعالة لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطينى فى أكثر من مجال، ولكن حتى هذه المنظمات طبيعة مهامها لا تلقى أى اعتبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تعطيل كبير لمهام المنظمات الدولية وتوفير الحماية للطواقم الطبية".

وأضاف أن مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطينى وعدد من النقاط الطبية والإسعافية والمستشفيات الميدانية التى نظمتها الجمعية فى أكثر من مكان فى قطاع غزة لا زالت تقدم الخدمات الطبية مع خروج عدد كبير من المشافى الصحية عن العمل جراء الاستهدافات الإسرائيلية والنقص الحاد فى الموارد.. وتابع قائلا "إننا نحاول بقدر الإمكان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لكن الإمكانيات محدودة للغاية لذلك لابد أن يكون هناك تدخل أممى لدعم القطاع الصحى وتوفير المساندة اللازمة للكوادر الطبية العاملة فى القطاع".

وأوضح أنه منذ إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى لمعبر رفح البرى لم نتمكن من استقبال أى مساعدات، وبات ما يتم إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم الذى يخضع للإشراف الإسرائيلى كميات قليلة جدا لا تصل إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الكبيرة على صعيد قطاع الأمن الغذائى والمياه والعلاج.

ونوه النمس بأن هناك مشكلة حقيقية فى توفير الغذاء للعديد من العائلات وخاصة من هم فى مخيمات الإيواء وهناك شبه مجاعة فى مناطق شمال قطاع غزة أدت إلى وفاة نحو 32 شخصا نتيجة سوء التغذية ومعظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى قلة المياه الصالحة للشرب؛ بسبب استهداف قوات الاحتلال أغلب محطات مياه الشرب فى قطاع غزة والسيطرة على ما يتم إدخاله من مياه؛ مما يزيد من المعاناة الإنسانية المتواصلة والتى تندرج تحت العقاب الجماعى للسكان فى القطاع.