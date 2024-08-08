شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف المدارس والمنازل.. 56 شهيدًا وعشرات مصابين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 56 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدارس إيواء ومنازل وتجمعات الفلسطينيين في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرستين لإيواء النازحين شرق مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد مراكز الإيواء التي قصفتها قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 174 مركزاً، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من النازحين، كما استشهد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي طال أحياء الصحابة والزيتون في مدينة غزة.وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد تدمير الاحتلال لخمسة منازل مكتظة بالأطفال والنساء وكبار السن، كما استشهد أربعة فلسطينيين في شمال مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس، وقد طال القصف تجمعات للنازحين، الذين لاحقتهم قذائف وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي في خيامهم، وأثناء نزوحهم من بلدات وسط وشرق مدينة خان يونس.