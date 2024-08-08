الخليج اليوم .. "سنتكوم" تعلن تدمير 3 صواريخ "كروز" ومسيرتين ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أصدرته فجر يوم الخميس إن قوات القيادة المركزية دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسلحة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وأفادت في البيان بأن قوات القيادة المركزية الأمريكية دمرت طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.

وذكرت أن هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن هذا السلوك الخطير من جانب الحوثيين يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي.

والأربعاء أعلن الحوثيون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

وصرح بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وأفاد بأن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين تم في أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

إلى ذلك، صرح قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية نائب الأدميرال جورج ويكوف بأن الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.