شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتقل 5 أشخاص يشتبه تورطهم فى استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم فى استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية، ما أسفر عن إصابة سبعة أمريكيين.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى إنه من خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تم إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

واستهدف صاروخان، قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار غربى العراق، ما أسفر عن إصابة خمسة عناصر أمريكيين ومتعاقدين أمريكيين.