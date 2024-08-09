شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة جزء من مسئولية السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، عن أمله في تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني -في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الخميس- إنه يجب العودة لنظام سياسي فلسطيني واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بحاجة لترتيب أوراقه لإنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن قطاع غزة هو جزء من مسؤولية السلطة ولا يمكن القبول بغير ذلك.

وأوضح الهباش أن حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يمكن القضاء عليها.. مبينا أن شعار القضاء على حماس ذريعة إسرائيلية لاستمرار الحرب.