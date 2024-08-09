شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى على سفينة قبالة ميناء المخا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى "دلتا بلو" أبلغ عن تعرضها لهجوم من زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني حيث انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.

ونقلت رويترز عن الهيئة الناقلة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تُدير الناقلة شركة "دلتا تانكرز" ومقرها أثينا.