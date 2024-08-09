شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 10 أشخاص على الأقل فى قصف للدعم السريع على سوق بالفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 10 أشخاص على الأقل في قصف لقوات الدعم السريع في السودان طال سوقا مكتظة في عاصمة ولاية شمال دارفور.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن مدينة الفاشر لا تزال تتعرض للقصف المدفعي وضربات الطائرات المسيرة بشكل يومي، حيث تشن الدعم السريع هجوما على المدينة منذ 10 مايو الماضي، مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد الآلاف.

وقال طبيب في المستشفى السعودي لـ"سودان تربيون": "إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في تجدد قصف قوات الدعم السريع لسوق المواشي فيما أصيب العشرات".

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية قوات الدعم السريع استهدفت الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة الفاشر مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فيما دمر القصف منازل في محيط سوق المواشي بالإضافة إلى متاجر ومقاه في الموقع المكتظ بالمدنيين.

وظلت سوق المواشي الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة الفاشر تتعرض للاستهداف بصورة مستمرة من قوات الدعم السريع آخرها في منتصف يوليو حين قتل 15 شخصا على الأقل.

وتعد سوق المواشي الوحيدة التي تعمل في مركز مدينة الفاشر بعد إغلاق السوق الكبيرة ومواقع فرعية أخرى لوقوعها في نطاق المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع.

وتأثرت أحياء الرديف، والثورة، والسلام وأجزاء من مكركا بالقصف المدفعي، حيث دمر عدد كبير من المنازل والمرافق الخدمية.