شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر لبنانية أن شخصين استشهدا فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين، فى غارة بمسيّرة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلى هذا الصباح على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدتي دير ميماس وكفر كلا، تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.