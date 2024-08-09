شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يشيد بدعم مصر غير المشروط للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، دعم مصر وتأييدها غير المشروط للبنان وضرورة إنهاء الحرب في جنوب لبنان، وهو أمر مقرون بالحرب في غزة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .



وأشار أيضا إلى ملف التمديد لـبعثة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، معربا عن أمله في إنجاز التمديد هذا الشهر ، قائلا : "ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة."



جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

تناول اللقاء نتائج زيارة وزير الخارجية لمصر ، وأضاف بو حبيب أنه سيتم توجيه رسالة إلى السفراء في بيروت تتضمن القواعد الأساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وبما يتعلق بما يحدث اليوم في غزة وجنوب لبنان خصوصا.

وكان وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، خللا زيارته هذا الأسبوع للقاهرة، قد وجه الشكر للدولة المصرية على موقفها ودعمها للبنان في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تعانيها المنطقة، قائلا: "نشكر مصر حكومة وشعبا، ونثمن الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني".

وأضاف وزير خارجية لبنان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: "بلادي تقدر مواقف وجهود مصر تجاه الحفاظ على أمنه واستقراره، ومصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة"، لافتا إلى أن الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه.

وتابع الوزير اللبناني: "التصعيد الإسرائيلي الأخير يقوض جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويعكس نيتها في إطالة أمد الصراع، ويجب تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه". وشدد: "نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".