شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ندعم البيان المشترك لمصر وأمريكا وقطر ونثمن جهود التوصل لـ"اتفاق إطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، دعم بلاده للبيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مشيرا إلى انضمام حكومة بلاده إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة فى 15 أغسطس الجارى، في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور، مؤكدا أنه من الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة وللرهائن وعائلاتهم الذين تحملوا معاناة هائلة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.



وثمن بو حبيب، الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع "اتفاق إطار" لحقن الدماء، وأشار إلى ضرورة إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استنادًا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735.



أضاف بو حبيب: "تعتبر الحكومة اللبنانية ألا مجال للتأخير الإضافي، وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردد. كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الاخرى بطريقة ترضي كل الأطراف المعنية".

وقال بو حبيب :" لقد حان الوقت للتصرف بحزم والوفاء بالتزاماتنا لإحلال السلام واعانة الأفراد المحتاجين والمتأثرين بالأحداث الجارية وعودة الهدوء الى المنطقة".