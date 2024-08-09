شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 9 شهداء وعشرات الجرحى فى غارات للاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ 308.

وأفادت مصادر محلية - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأنه استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة مطر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم انتشال الجثامين ونقل الجرحى إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى.

وأوضحت المصادر، أن قصف الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني لشهيدين، أحدهما طفل، في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد شاب برصاص قناصة الاحتلال في البلدة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرق مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة 18 مواطنا بينهم أطفال، كما شنت غارة على بلدة المغراقة وسط القطاع ، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت أمس الخميس، سلسلة غارت على مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في عدة أحياء بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.