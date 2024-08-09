شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمين: تفعيل برنامج إجابة السائلين لإثراء تجربة المعتمرين فى يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطتها الميدانية لموسم العمرة؛ فعلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، لإثراء تجربة المعتمرين والزائرين بالحرمين، في يوم الجمعة، وتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية وبفضل وأحكام وخصائص الجمعة والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك العمرة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور وليد باصمد، المشرف على التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، أن برنامج إجابة السائلين يضم عدداً من الأئمة والعلماء من ذوي العلم، والرصانة الفقهية والشرعية، والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك، والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.

وأضاف أن الرئاسة تولي اهتماماً كبيراً بتهيئة وتعضيد مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرة مواقعها داخل الحرمين الشريفين.