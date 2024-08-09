الخليج اليوم .. أنور قرقاش: بيان الإمارات بشأن الحرب في السودان جوهره إنساني ولا مكان للحساسيات السياسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بيان الإمارات بشأن الحرب في السودان جوهره إنساني، موضحاً أنه لا مكان للحساسيات السياسية في ظل المعاناة الإنسانية.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «بيان الإمارات حول ضرورة الاستجابة الإنسانية الطارئة لوقف المجاعة والحرب في السودان الشقيق جوهره إنساني، ويجسد سياسة ثابتة وممتدة لمجابهة تداعيات الحرب، كما يعبر عن المخاوف الدولية الواسعة بشأن تفاقم الأوضاع».

وأضاف: «أمام فداحة المعاناة الإنسانية وخطر توسعها لا مكان للحساسيات السياسية».