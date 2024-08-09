الخليج اليوم .. فنان سعودي يكشف تعرضه لعملية احتيال كبيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف فنان سعودي عن تعرضه لعملية احتيال وسرقة أمواله من حساباته البنكية بسبب حجزه موعدا للفحص الدوري من موقع وهمي.

وظهر الفنان السعودي سمير ناصر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه "اختفيت في الأيام الاخيرة لأسباب الاحتيال على حساباتي البنكية من قبل إنسان فايروس سرطان".

وأشار "منذ يومين وأنا أطارد بين البنوك والاتصالات وبين الجهات المختصة حتى أقدر زبط أموري وحياتي كلها".

وأضاف: "ما قصر مسح الأرقام كلها على الزيرو، وجزء من حساباتي البنكية مجمدة ولا أستطيع التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وتابع: "انتبهوا يا جماعة، لا تروحوا ضحايا في لحظة كأن الغيم سكر على عينك، ركز، لأن هذه الجماعة بدأوا يدخلون في قنوات جهات حكومية".

وأوضح أن: "الجهة اللي كنت أحاول أخذ منها موعد، كان حجز للفحص الدوري، وإن شاء الله بحق هذه الآلام التي أعانيها، ربي ياخذ حقي منه، ماني مسامحه ليوم الدين".