الخليج اليوم .. السعودية.. أمر ملكي بتنظيم جديد لرئاسة اجتماع مجلس الوزراء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا لتنظيم رئاسة اجتماع مجلس الوزراء.

وبحسب الأمر الملكي الذي ينظم قواعد رئاسة اجتماع مجلس الوزراء فإن الأكبر سنا من أبناء أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود سيرأس الاجتماع في غياب الملك أو ولي العهد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء البيان الملكي الذي نشرته الوكالة الرسمية: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 90" بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ (1 مارس 1992)، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 13" بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ (أبريل 1994)، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ / 61" بتاريخ 1 - 3 - 1444هـ (سبتمبر 2022)".

يضيف: "بناء على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 - 10 - 1445هـ (7 مايو 2024) في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء "إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين"

ويتابع بالقول: "وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم 25 بتاريخ 15 - 11 - 1445هـ"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناء من حكم المادة 7 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 13" بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس".

المصدر: "واس"