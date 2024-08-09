شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر بالأمم المتحدة: يوم محاسبة إسرائيل قادم لا محالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إنه يعتقد "اعتقادا راسخا أن يوم محاسبة إسرائيل قادم".



وقال راجاجوبال - في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/، أذاعتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على هامش مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بوغازيتشي في مدينة إسطنبول التركية - "أعتقد اعتقادا راسخا أن يوم الحساب سيأتي لإسرائيل، وآمل أن يحدث تغيير في السلوك بسبب النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تحقيق محكمة العدل الدولية وفقدان إسرائيل للشرعية"، مشيرا إلى "زيادة التعبئة ضد (الصهيونية المتطرفة) في إسرائيل خلال السنوات الـ 15 الماضية".



وأضاف: "أعتقد أننا الآن عند نقطة تحول، ورغم أن يوم المحاسبة قد لا يأتي على الفور؛ فمن الواضح أن إسرائيل وسياساتها ستتغير"، مشددا على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد إسرائيل، مثل العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. لكنه قال إنه "لا يمكن أن يتم ذلك بموافقة مجلس الأمن الدولي بسبب (الفيتو) الأمريكي، لكن من الممكن أن يتم ذلك من خلال الجمعية العامة".



واقترح أن يجرى اتخاذ قرارات مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لأن لديها هذه الصلاحيات".