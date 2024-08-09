شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الإعلان غدا عن قائمة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع غدا السبت للبت في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية (17 ملف ترشح)، وسيٌعقد عقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا والذين يستجيبون للشروط القانونية الموضوعة للغرض.



وشددت "العبروقي" - في تصريح أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) اليوم /الجمعة/ - على أن الهيئة لم تبت أو تعلن بعد عن قبول أي مرشح، مشيرة إلى أن آجال تسوية وضعية التزكيات التي تم إرسال إشعارات في شأنها تنتهي اليوم بعد مرور 48 ساعة من إرسال هذه الإشعارات.



وأضافت أن مجلس الهيئة سيعلن عن الملفات المقبولة والمرفوضة غدا بصفة رسمية وأسباب رفض هذه الملفات.



وبخصوص ما تم تداوله حول وجود 236 قضية في تدليس التزكيات أوضحت عضو هيئة الانتخابات التونسية أن هذه القضايا تهم الانتخابات الرئاسية لسنتي 2014 و2019، مشيرة إلى أن الهيئة رصدت حالة واحدة لشبهة توزيع أموال قصد استمالة مزكين وتمت إحالتها على النيابة العمومية.



وأضافت أن هيئة الانتخابات وضعت على ذمة الناخب تطبيقة للتثبت أنه تم استعمال هويته في تزكية مرشح ما دون إرادته، ويمكنه في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك التي تتولى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.



يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية انطلقت منذ يوم 7 أغسطس في النظر والبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية وذلك الى غاية يوم السبت 10 أغسطس القادم، كما قامت بتوجيه إشعارات لبعض المترشحين لتعويض واستكمال التزكيات غير مستوفية الشروط القانونية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام.



وستقوم الهيئة بتعليق قائمة المترشحين المقبولين اوليا يوم الأحد 11 أغسطس ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.



ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.