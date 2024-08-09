شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى أردنى: لن نسمح باستخدام مجالنا الجوى تحت أى ظرف ولصالح أى طرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر فى القوات المسلحة الأردنية، عدم السماح باستخدام المجال الجوى الأردنى تحت أى ظرف ولصالح أى طرف، وعدم السماح بالرد العسكرى لأى من "الأطراف المتصارعة" حالياً.



وقال المصدر - فى تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية - إن القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضى وأجواء الأردن مسرحاً لأى جهة، مشيرا إلى أن "ما ورد فى خبر على موقع يبث من الخارج، هو "محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتى فى سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه".



وأضاف أن "أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكى (المقاتلة منها أو العامودية) وحتى طائرات النقل الجوي، شوهدت خلال الأيام الماضية؛ وهذا أمر طبيعى فى ظل التصعيد العسكرى بالمنطقة".



وأشار إلى أن "بعض الصفحات المحدودة فى منصات التواصل الاجتماعى بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد فى الموقع ونشره مزاعم تدعى السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية، لذا نؤكد: لم يسمح للرد العسكرى لأى من الأطراف المتصارعة حالياً".



واعتبر أن التشويش من الموقع؛ "يعد إساءة متعمدة ويأتى فى وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسى كبير لمنع التصعيد بالمنطقة"، مبينا أنه "سيتم النظر فى التعامل مع الموقع قانونياً".