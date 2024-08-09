شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثى شمال غرب الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمنى، خلال الساعات الماضية، محاولة تسلل لمليشيات الحوثى الإرهابية، شمالى غرب محافظة الضالع؛ جنوب اليمن.



وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح أورده موقع (سبتمبر نت)، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - إن أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه قطاع الثوخب وأجبروها على التراجع والفرار، مشيراً الى تكبد المليشيات الحوثية خلال المعارك 3 قتلى وعدد من الجرحى.