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الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثى شمال غرب الضالع

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القاهرة - سامية سيد -  أحبطت قوات الجيش اليمنى، خلال الساعات الماضية، محاولة تسلل لمليشيات الحوثى الإرهابية، شمالى غرب محافظة الضالع؛ جنوب اليمن.


وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح أورده موقع (سبتمبر نت)، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - إن أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه قطاع الثوخب وأجبروها على التراجع والفرار، مشيراً الى تكبد المليشيات الحوثية خلال المعارك 3 قتلى وعدد من الجرحى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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