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قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وضاحية ذنابة

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقا.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وتمركزت في شارع فرعون، ونصبت حاجزا طيارا في المكان، ونشرت دوريات المشاة في المنطقة.

وأضافت، أن الآليات ذاتها توجهت فيما بعد صوب ضاحية ذنابة مرورا من عزبة الجراد، وجابت شوارعها الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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