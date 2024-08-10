شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران فى قاعدة أمريكية بسوريا بعد تعرضها لقصف قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت النيران داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة بسوريا بعد تعرضها لقصف قوي، وفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

وبحسب المرصد السوري، فإنا القصف على القاعدة الأمريكية في ريف الحسكة، حقق إصابة مباشرة للقاعدة.

وأعلنت القاهرة الإخبارية، أن مطار خراب الجير الزراعي بريف الحسكة في سوريا تعرض للاستهداف، ويوجد به القاعدة الأمريكية، وحلقت الطائرات الأمريكية في محيط القاعدة.