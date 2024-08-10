شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 5 آلاف أسرة نازحة في الحديدة وحجة باليمن بسبب المنخفض الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضررت 5 آلاف و583 أسرة يمنية نازحة في محافظتي "الحديدة" و"حجة" جراء السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها المحافظتان خلال الفترة من 6 وحتى 8 أغسطس الجاري جراء المنخفض الجوي الذي تأثرت به السواحل الغربية.



وأوضح تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين - أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الأسر المتضررة من فيضانات السيول في الحديدة بلغ ألفين و73 أسرة موزعة على 22 مخيماً في مديريتي "حيس" و"الخوخة"، مشيراً إلى وفاة أربعة في "حيس" وتدمير 132 منزلا.



وذكر التقرير أن عدد الأسر المتضررة في حجة بلغ 3 آلاف و510 أسر موزعة على 61 تجمعاً في مديريات "ميدي" و"حرض" و"حيران" و"عبس"، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة 25 منزلاً في مديرية "ميدي" فقط.



وأشار التقرير إلى أن السيول طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتلفت المحاصيل فيها، وجرفت عددا من الألغام وأوصلتها إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان، موضحاً أن كثير من المناطق التي غمرتها السيول أصبحت ملوثة بالألغام وتحتاج إلى إجراء مسح شامل لنزعها وتطهيرها بشكل كامل.