شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى: الاحتلال قصف مدرسة "التابعين" فى غزة بقنابل شديدة الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدفاع المدني الفلسطيني إن الاحتلال قصف مدرسة "التابعين" في غزة بقنابل شديدة الانفجار ما أدى لاحتراق جثامين الشهداء وتناثرها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأُصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف مركزًا للقيادة تابعًا لحركة حماس في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.