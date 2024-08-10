شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتكوم" تكشف تفاصيل تدمير منصة صواريخ للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته دمرت منصة صواريخ للحوثيين وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" - في منشور على منصة "إكس"، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن قواتها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.. مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة.