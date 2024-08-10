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"سنتكوم" تكشف تفاصيل تدمير منصة صواريخ للحوثيين في اليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته دمرت منصة صواريخ للحوثيين وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" - في منشور على منصة "إكس"، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن قواتها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.. مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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