شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد: استهداف إسرائيل للمصلين بحي الدرج جريمة حرب مكتملة الأركان والان مع تفاصيل الخبر

علقت حركة الجهاد الإسلامي، على جريمة الاحتلال الإسرائيلية في حي الدرج بقطاع غزة، قائلة: إن "استهداف العدو المجرم لمصلين في مصلى مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقالت في بيان اليوم السبت، إن "ذرائع جيش العدو لتدمير المدارس هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل، وثبت كذبها".

وأكدت أن "تقاعس المؤسسات والمحاكم الدولية في إعلان قادة الكيان مجرمي حرب ساهم في تماديهم."

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في فلسطين، واليوم السبت، داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.