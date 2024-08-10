شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بأسلحة صاروخية وحققنا إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.