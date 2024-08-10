شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني: قواتنا تسحق وتصد هجوما كبيرا لقوات الدعم السريع على الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة بالسودان العميد الركن نبيل عبد الله،إن القوات المسلحة صدت وسحقت اليوم هجوما كبيرا من قبل قوات الدعم السريع المتمردة على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.



وأضاف الناطق الرسمي - على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي- بفضل من الله ثم الجيش والقوات المشتركة والمستنفرين واللجان الشعبية تمكنت قواتكم الباسلة من صد وسحق قوات الدعم السريع المتمردة المهاجمة لمدينة الفاشر صباح اليوم وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.