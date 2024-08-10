شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 4 فلسطينيين من بينهم طفل، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والخليل.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طفلا (14 عاما)، أصيب بالرصاص الحى فى قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها البلدة الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.



وفى الخليل، أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الخليل.



ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بأطرافهم السفلية برصاص الاحتلال قرب قرية بيت مرسم غرب بلدة دورا، وتم نقلهم من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات الخليل.