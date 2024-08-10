شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: لم نرى مثل هذه المجازر فى أى مكان فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشة أنهم لم يسمعوا أو يروا مثل هذه المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى غزة فى أى مكان فى العالم.



ودعا خريشة - فى مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - العالم إلى تنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية بإنهاء هذا الاحتلال، لافتا إلى أن أمريكا لم تدن أية عمليات ابادة تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة،وكل ما تفعل تعبر عن قلقها وهو شيء لا قيمة له.



ولفت إلى أن بلاده تريد من أمريكا وقف التعاون والدعم إلى إسرائيل وليس محاسبتها ورفع الغطاء عنها فى المؤسسات الدولية سواء فى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية.



وأوضح السفير الفلسطينى أن القذائف التى استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى قصف مدرسة التابعين الشرعية هى أمريكية الصنع.

وأكد أنه لا توجد رغبة من قبل قوة الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار،معربا عن تضامنه مع الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة.



جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلى قصف مدرسة "التابعين" التى تؤوى نازحين فى حى الدرج فى مدينة غزة،مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات.