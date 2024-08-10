شكرا لقرائتكم خبر عن "جريمة همجية".. إدانات عربية لمجزرة مدرسة "التابعين" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهدافها لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وشدد على أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورًا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. رابطة العالم الإسلامي وفي نفس السياق، أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين"، ما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة العشرات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد بشدةٍ أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.

وشدَّد فضيلته على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لوقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء. إدانة البرلمان العربي كما أدان البرلمان العربي بشدة، استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني، وإصابة العشرات، واصفًا هذا العمل بالإرهابي وغير الإنساني، ويمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأفاد في بيان له اليوم، أن كيان الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للتوصل إلى وقفٍ نهائي ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلاً، ويُصِرّ على عدم الانصياع لأي اتفاقيات والمُضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط .

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني، مجددًا مطالبته بضرورة محاسبة قادة كيان الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس.