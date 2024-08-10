شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يبحث مع "بوريل" تطورات غزة والقمة الخليجية - الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، خلال اتصال هاتفي، اليوم، آخر التحضيرات للقمة الخليجية - الأوروبية لقادة دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في أكتوبر القادم، بمدينة بروكسل، وآخر تطورات الأوضاع في غزة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، أن القمة تأتي تتويجاً للعلاقات المشتركة والمميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والحرص على تعزيزها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي. خفض حدة التصعيد وأوضح "البديوي"، أنه تم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما شهدته من تطورات كبيرة أثرت بشكل سلبي غير مسبوق على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الأزمة في غزة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود الأوروبية والعمل على دعوة جميع الأطراف المعنية لخفض حدة التصعيد، والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الأممية والدولية.

وقال الأمين العام: إنه تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

واختتم الاتصال بتأكيد كلا الطرفين أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، إضافة إلى التأكيد على استمرار التواصل والعمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين.