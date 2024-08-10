شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين قصف مدرسة التابعين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مدرسة التابعين

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.وعدت ذلك امتداداً للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وحملت المنظمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة، مجددة دعوتها إلى مساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.كما طالبت المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.