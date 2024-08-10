شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الولايات المتحدة على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية ويهيئ الظروف اللازمة لتحقيق استقرار إقليمى أوسع نطاقا.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيان اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت.



وناقش الجانبان، بحسب البيان، الجهود الجارية لتهدئة التوترات فى المنطقة.



بدوره، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، مؤكدا أن التصعيد لن يصب فى مصلحة أى طرف، كما أكد أهمية التوصل إلى حل دبلوماسى يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها.