شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لأوامر الإخلاء.. 60 ألف فلسطيني يتجهون إلى غرب خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

توصيل المساعدات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 60 ألف فلسطيني في غزة اضطروا للتحرك نحو غرب مدينة خان يونس خلال الأيام الثلاثة الماضية، استجابة لأمر إخلاء فوري أصدره الجيش الإسرائيلي المحتل.وبحسب التقرير، فقد أُخليت مناطق في شمال وجنوب غزة هذا الأسبوع، إذ وُضع حوالي 43 كيلومترًا مربعًا تحت أوامر إخلاء جديدة.وأشارت التقديرات إلى أن هذه المناطق تشمل مواقع للنازحين ومرافق حيوية، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي.وأكد التقرير أن أكثر من 80% من قطاع غزة جرى وضعه تحت أوامر الإخلاء منذ أكتوبر الماضي، وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضح المكتب الأممي إلى تراجع كبير في حجم الإمدادات التي تدخل غزة، نتيجة للصراع وقيود الوصول.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي تمر عبر المعابر الحدودية قد انخفض إلى أقل من النصف منذ مايو، مما زاد من صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف، أن بعثات المساعدة الإنسانية واجهت عراقيل متزايدة، مع رفض أو تأجيل العديد من المهام المخططة إلى غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الضفة الغربية

من ناحية أخرى، أصيب خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في الخليل وجنين بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أربعة فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا برصاص الاحتلال، على حاجز عسكري قرب مدينة الخليل، كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.