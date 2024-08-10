شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: مجزرة مدرسة التابعين تؤكد سعى الاحتلال لإفشال مفاوضات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عضو المجلس الوطنى الفلسطينى تحسين الأسطل قصف الاحتلال الإسرائيلى مدرسة "التابعين" التى تؤوى نازحين فى حى الدرج فى مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات.



وقال الأسطل ـ فى مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة منذ أكثر من 10 شهور ماضية فى برنامجها التصعيدى فى غزة، وكلما اقترب الوسطاء لوقف حرب الابادة ضد الشعب الفلسطينى ترتكب قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق الابرياء والاطفال والنازحين لأنها تسعى لإفشال جميع محاولات استعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط".



وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلى لا يزال يطمح فى تحقيق أهدافه الإستراتيجية الذى فشل فى تحقيقها حتى الآن وهى تنفيذ مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى سواء من الضفة الغربية أو من القطاع، منتقدا موقف المجتمع الدولى الذى لا يزال على اقتناع بأنه يمكن التوصل إلى حل نهائى مع هذه الحكومة المتطرفة التى تضرب بجميع القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.



وأكد الأسطل تعمد الاحتلال فى استهداف مدارس الإيواء التى تؤوى عشرات الآلاف من الفلسطينيين الهاربين من عمليات القتل والتدمير التى يرتكبها لهدم جميع مناحى الحياة فى غزة وإبادة الشعب الفلسطيني، محملا فى الوقت ذاته الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عمليات التصعيد فى المنطقة، وذلك بسبب دعمها المستمر لحكومة إسرائيل ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب هذه الأعمال.