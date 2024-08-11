شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، إن "مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة مفتوحة بعد غد الثلاثاء، لبحث الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة"، مشددا على "ضرورة إدانة المجلس لهذا الهجوم الوحشي ومساءلة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عنه، والذي أودى بحياة قرابة المائة فلسطيني".

وأكد ضرورة مناقشة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، وذلك وفقا لتقارير وبيانات صادرة عن منظمات مجتمع مدني إسرائيلي".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف أمس السبت مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن، فضلا عن إصابة العشرات.