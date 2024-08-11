شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ العرب الفائزين بميداليات بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتهنئة لكل الرياضيين العرب الذين احرزوا ميداليات خلال أولمبياد باريس من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والبحرين وقطر والاردن.

أعرب أبو الغيط، على حسابه بموقع إكس، عن تطلعه إلى المزيد من النجاحات لشباب الرياضيين في مناسبات كبري مثل الاولمبياد.

وأضاف "الكل اجتهد وكافح والبعض اضطر لكفاح من نوع خاص مثل ابنتنا ايمان خليف التي تحملت الكثير ولكن صمودها في وجه التنمر كان نموذجاً طيباً".

واختتم أبو الغيط منشوره بالتأكيد على أن التهاني والتبريكات لا تنسينا مآسي اخوتنا في غزة مطالبا القوى الدولية الاولي ان تضطلع بمسؤوليتها وتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل المجرم.