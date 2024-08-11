شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تضرر 10 آلاف أسرة من الفيضانات فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمم المتحدة تقوم بإيصال الإمدادات والمساعدات للأشخاص في المناطق المتضررة من الفيضانات في الجزء الغربي من اليمن، لافتا إلي أن الوضع يتغير باستمرار، لكن التقارير الأولية تفيد بتضرر ما لا يقل عن 10,000 أسرة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في عدة أجزاء من محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت مما أدى إلى إتلاف المنازل والمزارع والبنية التحتية. ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد .

ووفق الأمم المتحدة تقوم كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف بإيصال الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى المستشفيات والمراكز الصحية المحلية، بالإضافة إلى الاستعداد لنشر العشرات من فرق الصحة المتنقلة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 4.8 مليون دولار لتقديم الدعم للأسر - ولكن كما هو الحال مع جميع جهود الاستجابة الإنسانية تقريبا، فإن نقص التمويل يمثل تحديا رئيسيا هناك وفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية .