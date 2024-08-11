شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى: البلاد ستشهد نزوح مليون مواطن حال شنت إسرائيل عدوانا علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير البيئة اللبناني رئيس هيئة الطوارىء ناصر ياسين، إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات وأجرت محاكاة لخطة دعم النازحين في حال اندلعت حرب واسعة، مشيرا الى أن المواد الغذائية في بلاده تكفي لمدة خمس أشهر فقط والأموال المطلوبة لتجنب ويلات الحرب غير مؤمنة.



وتوقع ياسين ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد نزوح مليون لبناني في حال شنت إسرائيل عدوانا واسعا على بلاده، مضيفا أن الدولة تسعى حاليا لتوفير ممرات آمنة لإيصال الغذاء.



وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام قد حذر أمس السبت من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد اللبناني في المجهول